港股半日造好恒指升167點迫近2萬關　美團（03690）股價反彈近半成、創科（00669）重返「紅底」升近6%

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【石Sir午市閒談】今日推介嘉里物流、大唐發電 並分析受壓股長實集團
港股半日造好，恒生指數升167點，迫近2萬關收報19997點。美團 （03690） 股價反彈近半成。另外，受惠大客利好消息刺激，創科 （00669） 股價升近6%，重返「紅底」收報101.3元。另外，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 股價於稍後公布業績前偏軟。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點