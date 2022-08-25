港股半日市造好恒指升近700點成交急增至逾900億　 美團（03690）、騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）股價齊升＋友邦（01299）股價升半成表現大勇

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【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
港股在颱風之下僅半日市，但下午港股復市後造好，恒生指數升699點，收市報19968點。短短半日成交急增，主板成交額906億元。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 股價齊升亦推升港股；友邦 （01299） 新業務價值止跌現曙光，友邦股價升4%。特別一提，受國務院常務會議再推穩經濟19項接續措施刺激，內地股市造好，分析稱，在經濟弱復甦及流動性寬鬆環境下，後市料不會大幅下行。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點