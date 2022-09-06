港股半日反覆偏軟恒指跌80點　騰訊（00700）股價跌2%、滙豐（00005）股價逆市升

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【大行看法】普徠仕：中國經濟已度過急劇下降階段 電動車、能源轉型、供應鏈重組仍有機遇
港股半日反覆偏軟，恒生指數跌80點，收報19144點，主板半日成交額449億元。科網股騰訊 （00700） 股價跌2%；傳統金融股滙豐 （00005） 股價逆市升近1%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點