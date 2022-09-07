港股半日再挫恒指跌322點報18880點　恒指19200點由支持變阻力

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【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算 大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
港股半日再挫，恒生指數跌322點報18880點，主板成交額478億元。人民幣續跌，留意是港股短綫仍要捱打，但反彈應該問題不大，19200點由支持變阻力。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點