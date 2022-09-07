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港股半日再挫恒指跌322點報18880點　恒指19200點由支持變阻力

股市 12:00 2022/09/07

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港股半日再挫，恒生指數跌322點報18880點，主板成交額478億元。人民幣續跌，留意是港股短綫仍要捱打，但反彈應該問題不大，19200點由支持變阻力。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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