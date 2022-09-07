港股半日再挫恒指跌322點報18880點　恒指19200點由支持變阻力

港股半日再挫，恒生指數跌322點報18880點，主板成交額478億元。人民幣續跌，留意是港股短綫仍要捱打，但反彈應該問題不大，19200點由支持變阻力。速睇其他ET新聞精點↓↓

撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點