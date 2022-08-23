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港股半日偏軟恒指跌96點守19550點關　思捷（00330）盈警大挫兩成、康師傅（00322）派高息股價抽升

股市 12:35 2022/08/23

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港股低開後跌幅擴大，恒生指數一度跌現跌193點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌96點報19560點。思捷 （00330） 股價大跌超過兩成，主要受思捷發出盈利預警拖累。另邊廂，康師傅 （00322） 股價抽升近8%，康師傅宣派特別中期每股6.63美仙，並獲多間大行上調目標價，麥格里最牛看19元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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思捷股價挫兩成阿里騰訊向好仍難撐市 前國企高層蝕賣元朗洋房3年三度損手 人行降息百萬房貸能省3萬多 紅黃碼適應期屆滿食環署今起嚴厲執法
安踏少賺6%中期息增至62仙 加多利軒1個月連錄5蝕讓  電荒下的四川人這樣生活（多圖） 故宮博物館遭塗鴉警追緝年約20歲男子
康師傅績後抽升逾7%派特別息6.63美仙 納米公屋月租8千元  租金回報達17厘 紐約租1房需畀經紀15萬有何吸引？ 熱帶風暴馬鞍今晚進本港800公里範圍
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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