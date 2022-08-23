港股半日偏軟恒指跌96點守19550點關　思捷（00330）盈警大挫兩成、康師傅（00322）派高息股價抽升

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【石Sir午市閒談】今日推介FI二南方恒指、東方電氣 並分析受壓股渣打
港股低開後跌幅擴大，恒生指數一度跌現跌193點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌96點報19560點。思捷 （00330） 股價大跌超過兩成，主要受思捷發出盈利預警拖累。另邊廂，康師傅 （00322） 股價抽升近8%，康師傅宣派特別中期每股6.63美仙，並獲多間大行上調目標價，麥格里最牛看19元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點