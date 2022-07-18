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港股午後續造好升約500點　小米（01810）股價升近5%突破百天綫短線點睇？ 

股市 14:45 2022/07/18

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港股午後繼續造好，恒生指數現升約500點。小米 （01810） 股價升近5%突破百天綫，高見13.14元，短線走勢點睇？買賣策略如何？速覽其他ET新聞精點↓↓

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1.恒指數午後升約500點　中海油升近6%

2.美團股價升近6%下站目標睇幾錢？

3.小米升近5%突破百天綫短線點睇？ 

4.中移動突破50元關　息率逾8厘速睇買賣策略

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中移動（00941）股價升逾2%突破50元關　息率逾8厘買賣策略如何？

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