港股午後續造好升約500點 小米（01810）股價升近5%突破百天綫短線點睇？ 股市 14:45 2022/07/18 分享： 分享： 港股午後繼續造好，恒生指數現升約500點。小米 （01810） 股價升近5%突破百天綫，高見13.14元，短線走勢點睇？買賣策略如何？速覽其他ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.恒指數午後升約500點 中海油升近6% 2.美團股價升近6%下站目標睇幾錢？ 3.小米升近5%突破百天綫短線點睇？ 4.中移動突破50元關 息率逾8厘速睇買賣策略 5.中國石墨上市升逾兩倍每手閃賺6850元 6.恒指季檢8.19出爐 11隻藍籌新貴預測 7.確診大廈單日增2049幢（附疫廈名單） 8.消委會檢測50款食油速睇不含致癌物名單 9.三歲以下幼童料最快可於9月打疫苗 10.美股一周前瞻Tesla、Netflix業績來襲 11.英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 重溫《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂即時分析市況 重溫《石Sir一周前瞻及異動》金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價