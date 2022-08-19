港股午後續造好　藍籌航運股東方海外（00316）盈利大漲兼豪派股息46.8港元帶動東方海外股價升幅擴大至逾7%

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【業績｜基建工程】中國建築午後彈8% 半年營業額增48%至538億 派息按年增20%至24港仙 受惠承建大量方艙醫院
港股午後造好，恒生指數現升88點。藍籌航運股東方海外 （00316） 盈利大漲兼豪派股息46.8港元，帶動東方海外股價升幅擴大至逾7%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點