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港股午後續造好　藍籌航運股東方海外（00316）盈利大漲兼豪派股息46.8港元帶動東方海外股價升幅擴大至逾7%

股市 13:02 2022/08/19

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港股午後造好，恒生指數現升88點。藍籌航運股東方海外 （00316） 盈利大漲兼豪派股息46.8港元，帶動東方海外股價升幅擴大至逾7%。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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