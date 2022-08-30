港股午後續軟恒生指數跌約190點　人民幣貶值港股無好日子過

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【業績｜內房股】碧桂園績後跌2% 半年核心淨利潤跌68%至約49億元人幣 不派息
港股走勢續軟，恒生指數早段失2萬點關後，現跌約190點企19800點水平。人民幣資產大貶值，中國股市難免受壓，港股也會間接受到影響。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點