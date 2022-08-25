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港股午後復市造好恒指現升逾600點報19850點　 友邦（01299）股價升4%＋美團（03690）、騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）股價齊升

股市 15:20 2022/08/25

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港股午後復市造好，恒生指數現升逾600點，報19850點。友邦 （01299） 新業務價值止跌現曙光，股價升4%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 股價齊升亦推升港股。速睇其他ET新聞精點↓↓

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兩個因素考驗恒指19000點防守力 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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