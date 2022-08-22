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港股午後初段偏軟並倒跌　恒指升幅收窄暫企19700點水平

股市 13:00 2022/08/22

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港股低開200點後反彈，半日微升39點，但午後初段偏軟 恒指升幅收窄企19700點水平上，美團 （03690） 股價升約2%。速睇其他ET新聞精點↓↓

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全力投電動車吉利年底收成 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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