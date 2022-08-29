港股午後偏軟恒指暫守2萬關　滙豐（00005）股價跌逾1% 滙豐前亞太區主席鄭海泉離世

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【港股市況】美團逆市升3% 恒指午後跌逾百點兩萬關爭持 中國中免升半成創新高、「準藍籌」翰森製藥挫一成（不斷更新）
港股午後偏軟恒生指數暫守2萬關，滙豐 （00005） 股價跌逾1%，滙豐前亞太區主席鄭海泉離世。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點