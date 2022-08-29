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港股午後偏軟恒指暫守2萬關　滙豐（00005）股價跌逾1% 滙豐前亞太區主席鄭海泉離世

股市 13:55 2022/08/29

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港股午後偏軟恒生指數暫守2萬關，滙豐 （00005） 股價跌逾1%，滙豐前亞太區主席鄭海泉離世。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
滙豐前亞太區主席鄭海泉離世 本港7月樓價按月下跌創近兩年半新低 人民幣在岸、離岸價續創逾兩年新低 長生津下月起劃一發放高額津貼金額
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高盛料英國第四季步入衰退 長實石崗軍營旁用地擬發展23幢低密度住宅  核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責 6種糞便顔色看健康　3種顏色恐是腸癌胰臟癌
高息難速退 港股緊日子 樓價跌幅逼近1成  
友邦新業務價值止跌現曙光 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊 人幣加快貶值 日韓爭先恐後
港股中期大上落恒指短目標207 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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