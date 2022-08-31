港股午後倒升恒生指數再試2萬關　美團（03690）股價升3%大勇

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低吼中海油883收17厘息 呢個價位之下可分注入貨？
港股午後倒升，恒生指數再試2萬關。美團 （03690） 股價升近3%，京東 （09618） 股價升逾1%；比亞迪 （01211） 股價跌幅略為收窄至8%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點