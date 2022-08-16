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港股升轉跌全日跌210點失守2萬關兼穿10天綫　美團（03690）股價急跌1成傳騰訊（00700）擬售美團持股

股市 16:10 2022/08/16

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港股由升轉跌，恒生指數全日跌210點，失守2萬關兼穿10天綫（現處19993點），收報19830點。重磅科網股美團 （03690） 股價急跌近1成，據報騰訊 （00700） 擬售美團持股。速睇其他ET新聞精點↓↓

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滙豐小心破上升楔形 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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