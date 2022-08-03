港股升幅收窄恒生指數收市升77點 科指跑贏阿里巴巴（09988）股價升近4%、騰訊（00700）股價升2.6%現陽燭
股市 12:05 2022/08/03
港股升幅收窄，恒生指數收市升77點，報19767點。科網股造好，帶動科技指數跑贏大市，阿里巴巴 （09988） 股價升近4%，收報90.35元；騰訊 （00700） 股價升2.6%現陽燭，收報302.6元。速睇ET新聞精點↓↓
#科技指數跑贏大市 估中科指今日收市價有機會贏取港幣300元#
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點