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港股升幅收窄恒生指數收市升77點　科指跑贏阿里巴巴（09988）股價升近4%、騰訊（00700）股價升2.6%現陽燭

股市 12:05 2022/08/03

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港股升幅收窄，恒生指數收市升77點，報19767點。科網股造好，帶動科技指數跑贏大市，阿里巴巴 （09988） 股價升近4%，收報90.35元；騰訊 （00700） 股價升2.6%現陽燭，收報302.6元。速睇ET新聞精點↓↓

#科技指數跑贏大市　估中科指今日收市價有機會贏取港幣300元#

財經 地產 中國/國際 話題
阿里巴巴升逾3%撐市 下半年樓價還看加息步伐 中美攤牌時刻到了嗎？ 屯門景峰花園現4宗陽性個案
英鎊短存最高逾13厘 實際按揭2.61厘穿「頂息率」 大陸暫停對台出口天然砂 MIRROR明年解散？
日圓兌港元跌至5.87　 「中原Edan」帶睇維港景3房套 西班牙警告橄欖油或減產 暑期金多寶頭獎料達5千萬
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吉利又見大陽燭 日圓視乎台海局勢發展 滙豐升幅有限 保歷加趨橫行
阿里策略怎部署？ 黃國英：短炒港股黃金期已過 拆解尚乘數科前世今生

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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