港股借力內房股炒上恒指重拾升勢　碧桂園（02007）股價急抽逾1成、龍湖（00960）股價升16%

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【異動股｜生科股】雲頂新耀挫16% 向吉利德出售重磅藥Trodelvy在大中華區等地開發和商業化獨家權
港股借力內房股炒上，恒生指數重拾升勢現升逾百點，內房股碧桂園 （02007） 股價急抽逾1成，同系碧桂園服務 （06098） 股價升16%。佐丹奴 （00709） 獲周大福提全購股價升約3%，速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點