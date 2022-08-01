  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股倒升恒生指數收報20165點　滙豐（00005）股價升近5%、阿里巴巴（09988）股價跌近4%

股市 16:10 2022/08/01

分享：

分享：

港股8月開局由跌轉升，恒生指數低開130點後一度失守2萬點，滙豐 （00005） 業績公布後股價造好，撐大市倒升，恒生指數全日升9點，收報20165點，主板成交額1148億元。點擊速睇ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
滙豐業績+派息勝預期 NOVO LAND加推折實336萬 上海多區開展三天兩檢 MIRROR演唱會監制首發聲明
蔚來擬攻平價車市場 加息將觸發樓市危機？ 長三角珠三角城市樓價降 第二期電子消費券8.7起發放
ET一周開倉推介3股 實際按揭報2.62厘升穿「頂息率」 PSY演唱會工作人員墜落亡 消委會拆解奶粉三大迷思
#同場加映：有獎遊戲｜鬥快搶答，贏走港幣300！

#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展↓↓

投資推介 趨勢分析 專欄評論
恒指破2萬策略部署 解讀政治局重大信號解讀 演唱會事故危機管理3啟示
滙豐股息率7厘利股價 OPEC新秘書長上場啟示 8月經濟看點聚焦大督查
阿里巴巴關鍵支持何在 內地7月PMI雙跌的啟示 中美「護欄」欄不住本性

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
今日
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫
今日
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫

你可能感興趣

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
今日 17:00
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫
今日 16:30
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【港股市況】滙豐績後升近5%　阿里巴巴跌3%、騰訊失守300元　恒生指數8月開局微升9點（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後升近5%　阿里巴巴跌3%、騰訊失守300元　恒生指數8月開局微升9點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款