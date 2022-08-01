港股倒升恒生指數收報20165點 滙豐（00005）股價升近5%、阿里巴巴（09988）股價跌近4%
股市 16:10 2022/08/01
港股8月開局由跌轉升，恒生指數低開130點後一度失守2萬點，滙豐 （00005） 業績公布後股價造好，撐大市倒升，恒生指數全日升9點，收報20165點，主板成交額1148億元。點擊速睇ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點