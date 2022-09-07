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港股低開恒生指數低開286點　開報18915點失守19000點

股市 09:30 2022/09/07

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港股低開恒生指數低開286點，開報18915點，失守19000點。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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