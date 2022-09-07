港股低開恒生指數低開286點　開報18915點失守19000點

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【異動股】GOGOX快狗打車曾逆市升15% 連續兩日急彈逾3成
港股低開恒生指數低開286點，開報18915點，失守19000點。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點