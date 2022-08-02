港股低開後跌幅擴大恒生指數曾挫逾500點低見19620點　市場避險情緒升溫日圓上揚

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【騰訊700】騰訊股價破底曾跌3% 近2000個買盤290元排隊撈貨
港股低開後跌幅擴大，恒生指數早段最多跌545點，低見19620點。滙豐 （00005） 股價未隨外圍上揚，現跌逾2%守50元關上。友邦 （01299） 股價及港交所 （00388） 股價齊跌。點擊速睇ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點