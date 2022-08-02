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港股低開後跌幅擴大恒生指數曾挫逾500點低見19620點　市場避險情緒升溫日圓上揚

股市 09:50 2022/08/02

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港股低開後跌幅擴大，恒生指數早段最多跌545點，低見19620點。滙豐 （00005） 股價未隨外圍上揚，現跌逾2%守50元關上。友邦 （01299） 股價及港交所 （00388） 股價齊跌。點擊速睇ET新聞精點↓↓

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投資推介 趨勢分析 專欄評論
藍籌放榜阿里業績部署 港放寬入境不容緩 演唱會事故危機管理3啟示
恒生撥備拖累維持觀望 「八上」風險未解 8月經濟看點聚焦大督查
滙豐明年派高息6.5厘 美GDP連縮兩季何以否認衰退 中美「護欄」欄不住本性

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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