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港股低開後跌幅擴大恒指跌逾120點失守20500點　阿里巴巴（09988）股價跌穿100元、泡泡瑪特（09992）股價插近9%創新低

股市 10:05 2022/07/25

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港股低開後跌幅擴大，恒指早段跌173點，失守20500點，低見20436點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價失守100元，跌超過2%。另外，泡泡瑪特 （09992） 股價插近9%，創新低見20.85元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

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