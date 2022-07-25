港股低開後跌幅擴大恒指跌逾120點失守20500點 阿里巴巴（09988）股價跌穿100元、泡泡瑪特（09992）股價插近9%創新低 股市 10:05 2022/07/25 分享： 分享： 港股低開後跌幅擴大，恒指早段跌173點，失守20500點，低見20436點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價失守100元，跌超過2%。另外，泡泡瑪特 （09992） 股價插近9%，創新低見20.85元。速睇其他ET新聞精點↓↓ 即睇《開市追揸沽》今日買賣做好部署 財經股市 財爺：下年經濟復甦步伐具挑戰 歐央行將不遺餘力續加息 聯儲局周四議息料加0.75厘 地產樓市 新樓入伙潮最平$9,300住全新樓 NOVO LAND折實574.5萬入場 一至三房16萬元起裝修（附設計圖） #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 美農作物今年恐失收 加州發生今年最嚴重山火 世衛列猴痘症全球衛生緊急事件 生活話題 65地點納強檢【附詳細名單】 天氣酷熱營養師教4款飲品防中暑 港婦從不塗防曬確診早期皮膚癌 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價