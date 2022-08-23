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港股低開後跌幅擴大恒指失19500點　思捷盈警大挫兩成、康師傅派高息股價抽升

股市 11:00 2022/08/23

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港股低開後跌幅擴大，恒生指數現跌180點，失守19500點關。思捷 （00330） 股價大跌超過兩成，主要受思捷發出盈利預警拖累。另邊廂，康師傅 （00322） 股價抽升近8%，康師傅宣派特別中期每股6.63美仙，並獲多間大行上調目標價，麥格里最牛看19元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
思捷盈警大挫兩成阿里騰訊向好仍難撐市 NOVO LAND 1B加推折實348.07萬起 人行降息百萬房貸能省3萬多 10種健康早餐食物之選
離岸人民幣兌美元跌至6.87水平創2年低 加多利軒1個月連錄5蝕讓  英國擬推慳電獎勵計劃 熱帶風暴馬鞍今晚進入本港800公里範圍
康師傅績後抽升逾7%派特別息6.63美仙 納米公屋月租8千元  租金回報達17厘 紐約租1房需畀經紀15萬有何吸引？ 大學生食海底撈突爆炸眼角膜受損
港股悶等政策破局 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
騰訊新增長引擎高盛看盈利已見底 歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？ 人幣加快貶值 日韓爭先恐後
4隻藍籌新貴造好 大行計算合理值 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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