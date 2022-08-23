港股低開後跌幅擴大恒指失19500點　思捷盈警大挫兩成、康師傅派高息股價抽升

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【ET開市直擊】降LPR內房內銀點睇？銀債認購+買賣策略速睇（附Time code）
港股低開後跌幅擴大，恒生指數現跌180點，失守19500點關。思捷 （00330） 股價大跌超過兩成，主要受思捷發出盈利預警拖累。另邊廂，康師傅 （00322） 股價抽升近8%，康師傅宣派特別中期每股6.63美仙，並獲多間大行上調目標價，麥格里最牛看19元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點