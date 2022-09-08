港股低開後反覆偏軟恒指萬九點爭持　東亞（00023）派特別息股價升近3%

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【銀行股】東亞銀行彈近3% 宣布派發現金特別息0.48元 現價股息率升至10厘
港股連跌5日，恒生指數今早低開1點後輕微反彈，在19000點爭持。走勢上，港股弱勢持續，恒指料下試3月15日低位18235點；即市阻力19500區。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點