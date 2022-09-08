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港股低開後反覆偏軟恒指萬九點爭持　東亞（00023）派特別息股價升近3%

股市 09:30 2022/09/08

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港股連跌5日，恒生指數今早低開1點後輕微反彈，在19000點爭持。走勢上，港股弱勢持續，恒指料下試3月15日低位18235點；即市阻力19500區。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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