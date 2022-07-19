港股低開後偏軟 盈喜股藥明生物（02269）高開近5%後升幅急收窄 股市 10:55 2022/07/19 分享： 分享： 港股低開後偏軟，恒生指數現跌約170點，連失20800點及20700點，現企在20680點水平。盈喜股藥明生物 （02269） 高開近半成後升幅大為收窄至約1%。騰訊 （00700） 股價逆市靠穩；濠賭股續軟，銀娛 （00027） 跌3%失廿天線。速睇其他ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.恒指早段跌逾百點 體育用品股挫 2.銀娛股價跌逾3%失廿天綫 3.騰訊遭交銀降目標價至454元 4.金管局今晨接81億港元沽盤 5.美股道指倒跌215點蘋果挫逾2% 6.澳門上季貴賓百家樂博彩收入按年跌近8成 7.藥明生物發盈喜 料上半年利潤最多升37% 8.阿里旗下公司與VTC簽署備忘錄育本港數據分析人才 9. 確診大廈單日增1942幢（附疫廈名單） 10.ET個股推介-盈喜股贛鋒鋰業 重溫《ET開市直擊》譚凱韻、朱晉民即時解答股票疑難 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價