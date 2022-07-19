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港股低開後偏軟　盈喜股藥明生物（02269）高開近5%後升幅急收窄

股市 10:55 2022/07/19

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港股低開後偏軟，恒生指數現跌約170點，連失20800點及20700點，現企在20680點水平。盈喜股藥明生物 （02269） 高開近半成後升幅大為收窄至約1%。騰訊 （00700） 股價逆市靠穩；濠賭股續軟，銀娛 （00027） 跌3%失廿天線。速睇其他ET新聞精點↓↓

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1.恒指早段跌逾百點　體育用品股挫

2.銀娛股價跌逾3%失廿天綫

3.騰訊遭交銀降目標價至454元

4.金管局今晨接81億港元沽盤

5.美股道指倒跌215點蘋果挫逾2%

6.澳門上季貴賓百家樂博彩收入按年跌近8成

7.藥明生物發盈喜　料上半年利潤最多升37%

8.阿里旗下公司與VTC簽署備忘錄育本港數據分析人才

9. 確診大廈單日增1942幢（附疫廈名單）

10.ET個股推介-盈喜股贛鋒鋰業

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、朱晉民即時解答股票疑難

 

欄名 : ET新聞精點

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港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

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【港股市況】恒生指數跌逾200點　阿里巴巴跌3%再下試100元關口　體育用品股挫（不斷更新）

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【Deliveroo】戶戶送夥百佳推生活百貨速遞「戶戶超市」　最快10分鐘送上門+可凌晨落單叫蔬果肉類等
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