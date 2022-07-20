港股今早料受美股氣氛帶動造好 金管局今晨再接港元沽盤 股市 06:56 2022/07/20 分享： 分享： 隔晚美股反彈，納指勁升3%，有利港股今早市場氣氛。另外，金管局今晨再出手於市場接港元沽盤，令銀行體系總結餘進一步下跌。速睇其他ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.金管局今晨接86億港元沽盤 2.恒指夜期升255點 ADR全綫揚 3.憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3% 4.商湯股價不斷破底 收市後公布回購股份 5.80處納強檢包括17食肆上榜 6.屯門NOVO LAND400萬以下單位有幾個 7.加多利軒連環跌穿「4球」續創二手新低 8.香港書展增8條特別過海巴士路線（附服務表） 9.英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價