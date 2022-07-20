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港股今早料受美股氣氛帶動造好 金管局今晨再接港元沽盤

股市 06:56 2022/07/20

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隔晚美股反彈，納指勁升3%，有利港股今早市場氣氛。另外，金管局今晨再出手於市場接港元沽盤，令銀行體系總結餘進一步下跌。速睇其他ET新聞精點↓↓

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1.金管局今晨接86億港元沽盤

2.恒指夜期升255點　ADR全綫揚

3.憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3%

4.商湯股價不斷破底　收市後公布回購股份

5.80處納強檢包括17食肆上榜

6.屯門NOVO LAND400萬以下單位有幾個

7.加多利軒連環跌穿「4球」續創二手新低

8.香港書展增8條特別過海巴士路線（附服務表）

9.英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化

欄名 : ET新聞精點

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