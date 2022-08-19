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港股今日市場焦點留意小米（01810）、東方海外（00316）、招行（03968）、煤氣（00003）等將公布業績

股市 06:53 2022/08/19

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美股外圍未有明確方向，港股今日市場焦點，留意小米 （01810） 、東方海外 （00316） 、招行 （03968） 、煤氣 （00003） 等將公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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