港股乘勢再上恒指升逾2百點上破2萬點關　友邦（01299）股價升逾1%＋美團（03690）、阿里（09988）齊升

上一篇文章
【業績｜生科股】基石藥業升一成 上半年收入增長2.3倍至2.6億人幣
港股乘勢再上，恒生指數升逾2百點，上破2萬點關早段高見20185點。友邦 （01299） 股價升逾1%，美團 （03690） 股價及阿里 （09988） 股價齊升逾1%都支持大市。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|恒指高開170點重上兩萬關
|日出康城凱柏峰II突加推108伙 折實643.1萬元入場
|美國停飛26赴華航班回應中國熔斷機制
|中秋節收緊防疫措施？未來一周十分關鍵
|美團壓軸公布業績獲券商看好
|屯門公屋造價低過車位
|中國女排戴KN95口罩比賽惹批評
|梁芷珮老公胃痛兩星期 揭腸套疊急做切腸手術
|青啤升6%半年多賺18%
|速睇Larchwood4百萬以下有幾個
|加州2035年將禁售燃油車 加快實現碳中和目標
|確診乘客用APP叫的士加$100司機極速接單
|中海油半年6.5厘股息
|本港樓市呆滯 正面臨3大挑戰
|超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
|友邦新業務價值止跌現曙光
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|人幣加快貶值 日韓爭先恐後
|兩個因素考驗恒指19000點防守力
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點