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恒指持續偏軟成交淡靜 騰訊 （00700） 南非大股東Naspers連環搬倉股價再度下試300元關

股市 08:45 2022/09/09

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恒指持續偏軟，跌約200點，在18800點水平徘徊，本周大市成交較為淡靜，日均總成交不足1,000億元。騰訊  （00700）  南非大股東Naspers連環搬倉到御用紀錄高盛結算戶口，引發市場對部署加快減持憂慮，股價再度下試300元關。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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