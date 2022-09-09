恒指持續偏軟成交淡靜 騰訊 （00700） 南非大股東Naspers連環搬倉股價再度下試300元關

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【中美金融戰】華府再度傳出擬頒行政命令 據報未來數月内將限制美企對中國科企等投資
恒指持續偏軟，跌約200點，在18800點水平徘徊，本周大市成交較為淡靜，日均總成交不足1,000億元。騰訊 （00700） 南非大股東Naspers連環搬倉到御用紀錄高盛結算戶口，引發市場對部署加快減持憂慮，股價再度下試300元關。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點