天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點

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期指或下試5月以至3月低位 石Sir傳授沽貨策略
天文台考慮在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號，港股在天文台考慮掛8號風球前跌市收場，恒生指數全日跌234點，跌幅1.2%，收報19268點，大市交投比上日增加，主板成交額約991億元。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 股價下跌都拖累大市表現。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點