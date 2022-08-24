天文台會在日內改發3號強風信號 投資者或提早轉倉影響股市波動

上一篇文章
【成龍魔咒不再？】快手次季業績超預期 CEO大讚成龍直播反應極佳 周杰倫新歌直播觀眾逾1.1億
天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發3號強風信號。值得留意的是，下周二期指結算，市場原預期周四轉倉，若周四掛8號風球，投資者或提早轉倉，影響股市波動。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|恒指夜期收市微升京東美股績後高港1.4%
|前國企高層蝕賣元朗洋房3年三度損手
|嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡
|天文台中午12時至2時改發3號風球
|港元定存賺息5.5厘跑贏銀債保底息
|加多利軒1個月連錄5蝕讓
|鄱陽湖面積萎縮85%河床變草原（有片）
|《迷你兵團2》傳在內地被改結局響應「三孩政策」
|歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
|納米公屋月租8千元 租金回報達17厘
|烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
|熱帶風暴馬鞍今晚進本港800公里範圍
|恒指退守195通脹美元壓力再現
|烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？
|超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
|曾淵滄：東方海外派高息
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|人幣加快貶值 日韓爭先恐後
|中海油派中期息前北水偷步搶入
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點