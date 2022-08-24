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天文台會在日內改發3號強風信號 投資者或提早轉倉影響股市波動

股市 07:00 2022/08/24

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天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發3號強風信號。值得留意的是，下周二期指結算，市場原預期周四轉倉，若周四掛8號風球，投資者或提早轉倉，影響股市波動。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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港元定存賺息5.5厘跑贏銀債保底息 加多利軒1個月連錄5蝕讓  鄱陽湖面積萎縮85%河床變草原（有片） 《迷你兵團2》傳在內地被改結局響應「三孩政策」
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中海油派中期息前北水偷步搶入 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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