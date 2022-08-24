天文台會在日內改發3號強風信號 投資者或提早轉倉影響股市波動

天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發3號強風信號。值得留意的是，下周二期指結算，市場原預期周四轉倉，若周四掛8號風球，投資者或提早轉倉，影響股市波動。速睇其他ET新聞精點↓↓

撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點