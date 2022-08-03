  • 28°C
香港時間 : 2022803日 (三) 07:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台海局勢成市場焦點 美滙升美股道指跌恒指夜期則上揚

股市 07:00 2022/08/03

分享：

分享：

台海局勢緊張，市場避險情緒升溫，美滙上升美股道指急挫。不過，港股恒指夜期卻上揚逾200點，重磅股阿里巴巴 （09988） ADR股價比本港上日收市價高4%。點擊速睇ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
台海緊張道指挫美滙升 ONE INNOVALE-Archway301萬入場 大陸突禁止台企食品進口 港府：全面配合國家對美政策
國航擬配發A股集資 貝沙灣3房劈逾1成低市價沽 中美攤牌時刻到了嗎？ 教育局：香港非英國「殖民地」
碧桂園債價跌穿30美元 「先租後付」貸款預繳全年租金 BNO移英97後港人可獨立申請 常飲珍珠奶茶恐致大腸癌

#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#

投資推介 趨勢分析 專欄評論
恒指或下試19178點 中方劍拔弩張軍工行業點睇 為何美國要四周點火？
騰訊京東美團破位策略 27年前台海導彈危機的啟示 台海釀新危機 震盪恐超當年
阿里業績料有驚喜幾時撈貨 黃國英：短炒港股黃金期已過 中美「護欄」欄不住本性

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合排名
2022/08/02
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合排名
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫
2022/08/02
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫

你可能感興趣

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合排名
18:00 2022/08/02
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合排名
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫
17:00 2022/08/02
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

下一篇文章

【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見4728億美元　一度全球排名第9公司　市值曾超騰訊Nvidia及facebook
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期收市升213點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升213點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款