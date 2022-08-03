台海局勢成市場焦點 美滙升美股道指跌恒指夜期則上揚

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【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見4728億美元 一度全球排名第9公司 市值曾超騰訊Nvidia及facebook
台海局勢緊張，市場避險情緒升溫，美滙上升美股道指急挫。不過，港股恒指夜期卻上揚逾200點，重磅股阿里巴巴 （09988） ADR股價比本港上日收市價高4%。點擊速睇ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點