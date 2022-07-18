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【金融人才】電腦學會開辦金融科技師課程　首班收66名學生　逾半從事銀行業

Hot Talk 10:00 2022/07/18

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【金融人才】電腦學會開辦金融科技師課程　首班收66名學生　逾半從事銀行業

銀行業近年更多應用金融科技，惟業界一直關注缺乏人才。香港電腦學會獲「深港澳金融科技師」專才計劃秘書處授權，聯同生產力促進局及大灣區商學院，近期在香港開辦該專才計劃的專業培訓課程，冀培訓有志於大灣區金融科技行業發展的人才，為他們裝備實用金融科技資訊，並透過課程推廣該專才計劃的專業認證。香港電腦學會會長鄭松岩接受本報專訪指，報讀反應熱烈，由於是首班課程，為確保培訓質量，提早截止報名，收錄了66名學生，本月開課，逾半學生從事銀行業。

課程一年辦兩次

鄭松岩表示，課程將會一年舉辦兩次，覆蓋13個通識及相關科技應用科目包括金融、監管與合規、戰略性新興產業、雲計算與信息安全、人工智能、大數據、區塊鏈、5G和物聯網等，且涵蓋三地監管內容。符合課程出席率75%或以上要求的學員會獲發修業證書。通過考試的考生，將會獲得「深港澳金融科技師」專才計劃的一級考試證書。

他表示，近年香港各行各業用金融科技提升產品和服務，有些企業已在進行整體性的數碼化轉型，這些轉變都需金融科技人才支持，然而香港缺數以萬計該類人才，當中以對技術和業務應用都有認識的複合型人才最缺。

銀行採金融科技　助升滿意度

以銀行業為例，本身是中銀香港 （02388） 首席信息官的他指，銀行業近年大力推動數碼化轉型，都會應用到大數據、人工智能、雲技術、區塊鏈、生物認證、物聯網等技術的應用，而利用這些金融科技，可以協助銀行在產品、服務、流程和業務模型等範疇轉型，提升客戶和員工的滿意度，也有利業務創新，但業內不少傳統的業務和技術人員對這些新興應用技術都不太熟悉。當中，雲計算人才在銀行業內匱乏，數據分析師、系統架構師、以至人工智能及區塊鏈等方面人才亦欠缺。

銀行業最缺金融科技人才，從開班報名反應可見一斑，所收錄的學生超過一半從事銀行業。鄭松岩指，金融科技始終在目前香港以銀行採用得最多，例如前台的精準營銷、客戶的生物認證，中台的審批決策，後台的風險管理以及機構員工的內部工作平台和工具。至於學生所從事的職種，以資訊科技居多，他們希望透過課程了解金融知識及其他技術應用。不過，鄭強調，課程亦適合非資訊科技的業務人員學習，業務人員了解金融科技知識，更可促進業務的變革和轉型。

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記者：胡學能

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