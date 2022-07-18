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【開市9點半】澳門睹場再停業5天　濠賭股勢添壓

股市 06:27 2022/07/18

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澳門疫情持續，當地賭場再被停業5天，直至23日零時，周三再檢討會否持續，為濠賭股帶來壓力。另外，HSBC滙豐 （00005） 據報將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，從而反擊該行最大股東平保 （02318） 之前提出的分拆建議。

重點新聞：

1.澳門賭場再停5日　金沙全周跌8.5%

2.【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

3.據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場

4.華潤據報收購醬酒公司金沙酒業51%股權　華潤啤酒：不予評論

5.可口可樂向太古及中國食品　出售內地飲料配製及包裝11家附屬公司股權 

6.泰加保險遭接管經理德勤提出清盤呈請　資不抵債股東未注資、淨負債達5.3億元

7.國泰航空6月載客量按年增2.7倍、英國返港航班載客率平均93%　冀年底客運運力回復疫情前25%　

8.小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因

9.Twitter連番出招　要求法院加快審訊馬斯克收購案、兼勸喻股東通過收購計劃

 

港股ADR上周五收市：

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 澳門 美股 滙豐控股（00005）

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