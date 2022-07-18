【開市9點半】澳門睹場再停業5天　濠賭股勢添壓

上一篇文章
港股恒指料反覆偏軟 本月留意美企業績＋歐央行議息
澳門疫情持續，當地賭場再被停業5天，直至23日零時，周三再檢討會否持續，為濠賭股帶來壓力。另外，HSBC滙豐 （00005） 據報將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，從而反擊該行最大股東平保 （02318） 之前提出的分拆建議。
2.【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲 歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）
3.據報滙豐為反擊平保分拆建議 將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場
4.華潤據報收購醬酒公司金沙酒業51%股權 華潤啤酒：不予評論
5.可口可樂向太古及中國食品 出售內地飲料配製及包裝11家附屬公司股權
6.泰加保險遭接管經理德勤提出清盤呈請 資不抵債股東未注資、淨負債達5.3億元
7.國泰航空6月載客量按年增2.7倍、英國返港航班載客率平均93% 冀年底客運運力回復疫情前25%
8.小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元 小米：正評估背後原因
9.Twitter連番出招 要求法院加快審訊馬斯克收購案、兼勸喻股東通過收購計劃
港股ADR上周五收市：
美股收市情況：
欄名 : 開市9點半