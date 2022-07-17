【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

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【澳門賭場】澳門賭場再停5日 金沙全周跌8.5%
本周聚焦美銀、高盛、Netflix、Tesla及Twitter的業績，分析師預期，第二季業績將充斥失望及下調壓力，因為企業面對通脹、供應鏈、人工短缺及經濟放緩的問題。另外，歐央行將於周四議息，加息25點子無懸念，但卻陷入兩難局面。
一文看清銀行股次季業績表現，看【下一頁】
以美國聯儲局為首的各個央行加大加息，美國大手加息令歐元相對疲弱，恐怕會再推高歐元區的通脹，只是，歐元區經濟同時受到俄烏戰爭而導致的高昂能源價格打搫，若歐央行前置加息，或進一步損害經濟。有歐央行官員認為9月應加息50點子，歐洲央行行長拉加德議息後，對未來加息步伐的取態將會是關鍵。
另外，國際貨幣基金組織（IMF）預告，環球經濟展望在下一次更新時會大幅下調，食品和能源價格飆升，資本流入放緩新興市場、疫情持續和中國經濟放緩為政策決策者帶來更大挑戰。IMF於今年4月報告已將全球經濟增長預測由4.4%下調至3.6%。
道指上周五收報31288點，全周跌0.2%，納指收報11452點，全周跌1.6%，標指收報3863點，全周跌0.9%。
|本周外圍重點業績及數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|18/07
|業績-盤前：美銀、高盛
|19/07
|美國6月新屋開工（按月）
|＋3%
|-14.4%
|美國6月建築許可（按月）
|-0.9%
|-7%
|業績-盤前：強生
-盤後：Netflix
|20/07
|美國6月成屋銷售（按月）
|-0.2%
|-3.4%
|業績-盤前：ASML
-盤後：Tesla、United Airlines
|21/07
|美國申領失業救濟金人數
|24萬
|24.4萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|134.5萬
|133.1萬
|歐央行公布議息結果
|業績-盤前：American Airlines、Nokia、Blackstone
-盤後：Snap
|22/07
|7月標普全球美國製造業PMI
|51.5
|52.7
|7月標普全球美國服務業PMI
|52.5
|52.7
|業績-盤前：American Express、Twitter
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