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【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

股市 21:08 2022/07/17

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Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

本周聚焦美銀、高盛、Netflix、Tesla及Twitter的業績，分析師預期，第二季業績將充斥失望及下調壓力，因為企業面對通脹、供應鏈、人工短缺及經濟放緩的問題。另外，歐央行將於周四議息，加息25點子無懸念，但卻陷入兩難局面。

一文看清銀行股次季業績表現，看【下一頁】

以美國聯儲局為首的各個央行加大加息，美國大手加息令歐元相對疲弱，恐怕會再推高歐元區的通脹，只是，歐元區經濟同時受到俄烏戰爭而導致的高昂能源價格打搫，若歐央行前置加息，或進一步損害經濟。有歐央行官員認為9月應加息50點子，歐洲央行行長拉加德議息後，對未來加息步伐的取態將會是關鍵。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）預告，環球經濟展望在下一次更新時會大幅下調，食品和能源價格飆升，資本流入放緩新興市場、疫情持續和中國經濟放緩為政策決策者帶來更大挑戰。IMF於今年4月報告已將全球經濟增長預測由4.4%下調至3.6%。

道指上周五收報31288點，全周跌0.2%，納指收報11452點，全周跌1.6%，標指收報3863點，全周跌0.9%。

本周外圍重點業績及數據一覧
日期 項目 預測 前值
18/07 業績-盤前：美銀、高盛
19/07 美國6月新屋開工（按月） ＋3% -14.4%
美國6月建築許可（按月） -0.9% -7%
業績-盤前：強生
      -盤後：Netflix
20/07 美國6月成屋銷售（按月） -0.2% -3.4%
業績-盤前：ASML
      -盤後：Tesla、United Airlines
21/07 美國申領失業救濟金人數 24 24.4
美國連續申領失業救濟金人數 134.5 133.1
歐央行公布議息結果    
業績-盤前：American Airlines、Nokia、Blackstone
      -盤後：Snap
22/07 7月標普全球美國製造業PMI 51.5 52.7
7月標普全球美國服務業PMI 52.5 52.7
業績-盤前：American Express、Twitter

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