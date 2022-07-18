英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃

熱浪侵襲歐洲多國，英國預計氣溫將達到攝氏40度。英國當局首次發出紅色極端高溫警告，並宣布全國進入緊急狀態。英國曼徹斯特一名少年為躲避熱浪游水降溫，但意外溺斃。消防部門呼籲民眾避免在熱浪侵襲期間落水，以免發生意外。

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英國氣象局早前發出最高級別的紅色極端高溫警告，是去年引入極端高溫警告系統以來首次發出紅色警告，範圍覆蓋倫敦、曼徹斯特及約克等地區。當局預測氣溫將會達到攝氏40度。

大曼徹斯特Salford區的Salford Quays上周六（16日）晚上有民眾報警稱有人溺水，當局派出救援人員及專業搜索小組到場，其後在現場尋獲一具屍體。

警方證實死者是一名16歲少年，與朋友游水期間不幸遇溺，初步證實其死因無可疑。

消防部門於社交媒體Twitter發文，提醒民眾切勿為了消暑在開放水域游水，或鼓勵朋友跳入水庫、河流、池塘等任何開放水域，以免發生意外。

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英國近期也有數宗民眾遇溺事件。西約克郡警方同日下午也接獲報告，稱有人在當地水庫遇溺，正加緊搜索失蹤者。

上周一名24歲女子在北威爾士的海灘槳板後死亡，而對上一個周末也有一名少年在威根（Wigan）一個採石場意外身亡。

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責任編輯：鄭錦玲