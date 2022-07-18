【歐洲熱浪】英戲院為一原因 送免費飛助紅髮民眾消暑

英國及多個歐洲國家受熱浪侵襲，預料未來數日天氣非常炎熱。有英國連鎖戲院宣布一連兩日提供免費戲飛，讓民眾入場享受冷氣消暑，但這個優惠僅提供給紅髮人士。有英媒分析指通常紅髮人士更容易曬傷，戲院相信因此向紅髮人士派免費飛。

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英國氣象局已發出極端高溫紅色警告，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）亦發出第4級、即最高級別的高溫健康警報。氣象局發言人Grahame Madge表示，預料英國部分地區氣溫將有一半機會錄得攝氏40度。

英國紅髮名人

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英國連鎖戲院Showcase宣布，旗下全線戲院將於周一（18日）及周二（19日）期間為紅髮人士提供免費戲飛，讓他們可安坐在冷氣下觀賞電影消暑。總經理Mark Barlow表示，公司意識到部分人士需難以應對炎熱天氣，故希望協助和確保他們免受陽光暴曬。

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戲院規定免費戲飛僅適用於周一及周二放映場次，每位紅髮人士每日只能獲贈一張，並需親身到Showcase戲院領取。3D電影等特別場次需收取附加費，而戲飛同時亦不能和其他優惠同時使用。

但為何是次優惠僅限紅髮人士？英媒《每日郵報》報道，相信是考慮到有研究發現，紅髮人士的黑素皮質素受體1（MC1R）基因有突變，負責產生黑色素細胞無法被正常活化產生黑色素。因此他們如無做好防曬就很容易曬傷，患皮膚癌機率亦較正常人高。

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責任編輯：李俊儀