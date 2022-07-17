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【華潤系】華潤據報收購醬酒公司金沙酒業51%股權　華潤啤酒：不予評論

股市 18:43 2022/07/17

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華潤據報收購醬酒公司金沙酒業51%股權　華潤啤酒：不予評論

內媒報道，華潤系敲定受讓金沙酒業51%的股權，成為金沙酒業第一大股東，料該宗收購將會於8月公布。華潤集團旗下華潤啤酒 （00291） 表示，上市公司沒有任何需要披露的信息，對於市場傳言不予評論。華潤啤酒會堅定做大做強啤酒主業，並繼續研究非啤酒類的發展機遇。

金沙酒業為貴州最早的國營白酒生產企業之一，旗下擁有兩個品牌，包括「摘要」和「金沙回沙」。「摘要」產品定位为高端酱香白酒，「金沙回沙」產品定位為酱香酒。於2021年，金沙回沙和摘要雙品牌價值合計1036.45億元，位居中國白酒第12名、中國醬酒第3名。

據悉，華潤集團和金沙酒業的實際控制人湖北宜化集團早在去年就達成合作意向，但一直處於保密階段，華潤集團的團隊很快將入駐金沙酒業，雙方將進行經營層面的操作。

值得留意是，去年4月，公司董事長張道紅表示，未來將引進戰略投資者，加快金沙酒業的發展，計劃2024年實現上市。

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港股 華潤啤酒（00291）

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