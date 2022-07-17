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【英揆之爭】首場辯論批約翰遜唔誠實 董勤達民調跑出

環球政治 18:24 2022/07/17

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英國保守黨黨魁選情緊湊，上周五（15日）舉行首場電視辯論，5名候選人在擂台上唇槍舌劍。現任首相約翰遜的誠信問題成為今場辯論亮點，下議院外交事務委員會主席董勤達是唯一直接批評約翰遜不誠實的候選人，表現深受民眾讚賞並於民調跑出。

辛偉誠外交立場 獲內媒正面評價【下一頁】

5名候選人上周五出席英國Channel 4電視台主辦的首場電視辯論，圍繞生活成本危機、稅制及約翰遜（Boris Johnson）誠信等議題交鋒。

主持開場就尖銳提問各名候選人，覺得約翰遜是否一個誠實的人。大部分候選人的答案均帶觀眾遊花園。

前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）為首人作答，稱約翰遜「有時候」（sometimes）誠實。

貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）則回答指約翰遜的確曾發生一些嚴重的問題，但她認為對方已付出代價。

前財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，他基於多個原因辭職，而信任及誠實是一部分原因。

外相卓慧思（Liz Truss）表示，約翰遜都很清楚自己有犯錯，不過她表面上接受了對方解釋。

英揆之爭】傳約翰遜積極遊說黨友 唔好支持辛偉誠接任【下一頁】

唯獨董勤達（Tom Tugendhat）直接用一句「No」，表明他覺得約翰遜不誠實。董勤達更認為政治及保守黨的誠信也正在崩潰。

而Opinium進行一項民調，訪問1,159名有收看上周五電視辯論的觀眾。結果顯示有36%受訪者認為董勤達的辯論表現最佳，領先大熱辛偉誠約9個百分點。莫佩琳與巴登諾克的支持率均為12%，卓慧思則為6%。

5名候選人當地周日（17日）會再參加第二場電視辯論。

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責任編輯：鄭錦玲

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