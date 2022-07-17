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【烏克蘭戰爭】烏稱俄將擴大攻勢 英稱俄正加強佔領區防禦

環球社會熱點 18:49 2022/07/17

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烏克蘭東部地區戰況持續，俄羅斯曾表示將全面在作戰地區加強軍事行動。烏克蘭軍方官員表示，俄羅斯正準備擴大攻勢，而俄軍似乎正集結部隊。英國國防部則指，俄羅斯正加強在已佔領地區的防禦。

俄導彈襲烏城市釀多死 喪命4歲女童最後身影曝光 【下一頁】

烏克蘭軍事情報局發言人Vadym Skibitskyi上周六（16日）表示，現時俄羅斯不但從空中及海上發動導彈襲擊，更可以看到俄方沿著整個邊境前線發動襲擊，並積極使用戰鬥機及攻擊直升機等設備。

Vadym Skibitskyi表示，整個前線地區都有俄羅斯人員活動，顯然正為下一階段進攻作準備。烏克蘭軍方亦指俄羅斯似乎正重新集結部隊，預料將進攻烏東城市斯拉維揚斯克（Sloviansk），此地在頓涅茨克地區對烏克蘭有重要象徵意義。

烏克蘭透露，俄羅斯過去3日不斷炮擊城市地區，已造成最少40人死亡，包括1名年屆70歲的老婦。

俄羅斯政黨倡改稱普京「統治者」 批總統是西方字眼 【下一頁】

英國國防部周日（17日）表示，俄羅斯正加強對已佔領地區的防禦。當中包括調動人力及設備作增援，加強馬里烏波爾（Mariupol） 及扎波羅熱地區（Zaporizhzhia） 間的防禦儲備。而赫爾松（Kherson） 及梅利托波爾（Melitopol）亦已增加防禦措施。

不過俄羅斯國防部發表聲明，引述俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）聲稱基輔政府或會襲擊民用基建設施或平民，下令軍隊加強行動以防止烏克蘭對烏東和俄羅斯控制的其他地區發動襲擊。

 

責任編輯：李俊儀

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