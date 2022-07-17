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【電子消費券2022】陳茂波：目前已接收約3萬宗消費券覆核申請　將以寬鬆態度及盡量方便方式處理

股市 18:20 2022/07/17

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陳茂波：目前已接收約3萬宗消費券覆核申請　將以寬鬆態度及盡量方便方式處理申請

財政司司長陳茂波發表最新一周的網誌時表示，根據消費券計劃秘書處與積金局核對的資料，以「永久性地離開香港」為由並作出法定聲明的現有登記人約有24萬人，而截至昨天傍晚，秘書處從不同途徑）收到的覆檢申請合共約有三萬個。

陳茂波在網誌中表示考慮到部分市民的確可能因不同原因已回流香港工作或生活，消費券計劃秘書處因此向曾以「永久性地離開香港」為由並作出法定聲明的登記人，發出手機短訊通知有關情況，如有異議可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述。

他又指，如果市民目前是在港定居，只需提供簡單證明，便可符合領取消費券的資格。有關證明是以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理。

他舉例指，如銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等等，都可以作證明。如因特殊原因未能提供相關資料，可在覆檢表格中註明理由，秘書處會按登記人的實際情況酌情處理。

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