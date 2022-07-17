6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬

新學期即將開始，內地生率先組團租樓，撻着新界東租市，其中大圍名城本月已錄約20宗租賃成交。美聯物業張銘政說，名城1期1座低層NC單位，實用面積959平方呎，四房連儲物房間隔，日前以月租30,200元租出，呎租約31.5元。

張銘政透露，租客為6名內地生，為方便到中文大學升學，所以合租上址，並預繳一年租金，涉逾36萬元。以月租30,200元計，即每人平均月租約5,000元。

代理續指，大圍名城以三至四房單位為主，向來受內地生歡迎，他們傾向合租以節省開支。

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