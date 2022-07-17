【歐洲熱浪】西班牙葡萄牙近600人死 多地有山火

歐洲熱浪席捲多國，西班牙及葡萄牙近日部分地區氣溫超過攝氏40度，法國也預料周一（18日）氣溫超過攝氏41度。葡萄牙當局表示，近期已有200多人死於高溫，有西班牙研究所估算，近日熱浪已造成最少360人死亡。三國都有發生山火，其中法國已疏散逾1.2萬人。

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葡萄牙衛生部表示由本月7日至13日期間，共錄得238人因高溫而死，當中多數為患病長者。西班牙上周五（15日）有123人因高溫而死，西班牙政府資助的卡洛斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）估算，近日熱浪已造成當地360人死亡。

西班牙及葡萄牙自本月8日起，多日氣溫超過攝氏38度。西班牙塞維亞（Seville）氣溫更破紀錄連續9日達41度或以上，葡萄牙北部小鎮Pinhão上周四（14日）更錄得攝氏47度高溫，創葡萄牙有記錄以來7月最高溫度。

法國氣象局指部分南部地區周日（17日）氣溫升至攝氏41度，而周一料再創新高。

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三國近期都因高溫發生多宗山火。法國吉倫特省（Gironde）上周六已有逾1萬公頃土地起火，超越上周五的7,300公頃，當局要緊急疏散逾1.2萬名民眾。西班牙馬拉加省（Malaga）小鎮Mijas附近也有大規模山火，當局上周六宣布疏散逾3,000人。

葡萄牙第二大城市波圖（Porto）東部亦有發生山火，而葡萄牙北部有機師在邊境地區Foz Coa救火期間墜機身亡。希臘雅典東南部50公里外的Feriza地區及克裡特島（Crete）城鎮Rethymno亦有發生火災，後者已疏散7個村莊的居民。

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責任編輯：李俊儀