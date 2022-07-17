【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半

▲ 近日達美航空承認營運效率偏低，原因是要優先人員培訓。（法新社圖片）

美國本土航空交通持續反彈，多個當地假期皆出現大混亂，近日達美航空在財務報告會上承認問題，表示正在持續改善人手及航班載客量至疫前水平。

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達美航空(Delta Air Lines)雖已大幅重新招聘人手，應付首先復甦的國內線航空需求，但仍持續在各地機場出現不同混亂，比如機位超賣、行李延誤等。該企總裁Ed Bastian日前於季度財務報告會上承認問題，表示公司正處於「培訓與經驗泡沫」。他解釋達美現時的人手招聘已經回到2019年疫前的95%，但航班載客量僅達到82%水平。營運效率比往常要低近20%。

Ed Bastian解釋重新招聘人手後，需要時間安排培訓進度，令員工進入狀態，並確保航班載客量不會因為加緊培訓，而互相爭奪內部資源，將會持續改善營運表現。達美航空已在各機場及預訂部門增加人手配置，但仍要續聘機師、機艙服務員、維修人員等。Ed Bastian相信2023年夏季航空需求將全面復常，為此目前公司較優先處理新入職員工培訓，調低載客量預期，以期用優質服務迎接來年復常。受疫情影響下，達美航空2020年以提早退休等方案精簡人手，以致目前欠缺資深員工難改善營運表現。

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責任編輯：王浩賢