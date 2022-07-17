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3年前購沙田第一城　物業竟無升值　現料蝕使費離場

股樓投資 16:53 2022/07/17

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二手樓市交投氣氛轉差，藍籌屋苑屢錄低價成交。有買家3年前購入沙田第一城的兩房單位，近月趁禁售期剛過，即沽貨離場，豈料僅平手離場，若連雜費計，更要蝕本。

世紀21吳元利表示，沙田第一城48座中層H室，實用面積304平方呎，兩房間隔，座向東南，望園景，兩個月前放盤，當時叫價570萬元，終減價45萬元，以525萬元沽出，實用呎價約17,270元。

據了解，原業主於2019年5月以525萬元購入上址，持貨3年，現賬面平手離場，若連同其他雜費計，料損手離場。

【有相睇】何文田皓畋樓王　放盤半年賣不出　業主劈價1200萬蝕讓求售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 世紀21 私人屋苑

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