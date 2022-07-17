【日本疫情】日增11萬確診創新高 下月初或飆至40萬宗

新冠變種病毒Omicron亞變種BA.5帶動日本疫情，日本單日新增超過11萬宗確診創新高。日本自本月初以來的感染人數持續飆升，前厚生勞動相指按目前確診數增長速度推算，下月初單日確診人數或飆升至近40萬宗。另外，政府表明現階段不會擴大第4劑新冠疫苗接種對象。

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日本上周六（16日）新增超過11萬人確診新冠肺炎，為連續兩日單日確診數破10萬，青森及宮城等14縣的確診數同創新高。

按各都道府縣計，東京確診數最多有近1.9萬宗，其次為大阪有超過1.2萬宗，而神奈川排第三有超過7,600宗。

日本各地自本月初以來的感染人數急增，共同社指當地第7波疫情全面侵襲，難以估算新一波疫情會於何時見頂，也令人憂慮重症及死亡數字飆升。

日本前厚生勞動相田村憲久周日（17日）接受電視台訪問，估計BA.5將於8月首周幾乎全面取代其餘新冠病毒株，而日後新病毒株要取代BA.5的過程將會大幅延長。

田村指目前確診數字也在一周内增加一倍，距離8月尚有兩周時間，但單日確診數已達到11萬。他認為下周確診數字起碼會飆升至20萬宗，最差情況下將會升至近40萬宗。

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東邦大學醫學系教授舘田一博表示，自本月初以來民眾的社交接觸更頻密，第3針新冠疫苗效果減弱也可能促使疫情惡化。

舘田一博也指出新確診數字按周升一倍，預計未來一周的單日確診數很可能突破20萬。

日本政府上周決定，僅把第4針疫苗接種對象擴大至重症風險高人群聚集的醫院和安老設施職員。

厚生勞動相後藤茂之指第4針預防感染效果僅持續較短時間，政府基本上是為預防重症而為部分民眾接種，因此現階段不會擴大第4劑新冠疫苗接種對象。

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責任編輯：鄭錦玲