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同區新盤搶客　MONTEREY海景四房劈價350萬沽　3年半帳面僅賺6.4萬

股樓投資 16:37 2022/07/17

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日出康城凱柏峰價錢吸引，搶去不少二手客源，為了盡快套現，將軍澳區二手盤業主只好劈價沽貨，半新盤MONTEREY一伙四房海景單位新近易手，業主於3個月內劈價350萬元賣樓，現帳面僅賺6.4萬元，但扣除雜費後，料損手離場。

中原地產伍錦基說，MONTEREY 1座低層A室，實用面積931平方呎，四房間隔，向南，望海景，今年4月放盤，當時叫價2,700萬元，終勁減350萬元，新近以2,350萬元沽出，實用呎價25,242元。

資料顯示，原業主於2018年12月以2,343.6萬元購入上址，持貨3年半，現帳面僅賺6.4萬元，但扣除雜費後，料損手離場。

【有相睇】何文田皓畋樓王　放盤半年賣不出　業主劈價1200萬蝕讓求售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 MONTEREY 將軍澳 中原地產

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