【中國經濟】因應內地第二季GDP增長差過預期 巴克萊調低全年GDP預測至3.1%

內地上周五（15日）公布第二季經濟數據，國內生產總值（GDP）按年僅增長0.4%，低過市場預期的1.2%，按季則下跌2.6%。今年上半年，內地經濟按年增長2.5%，略低過市場預期的2.9%。 數據公布後，有大行隨即下調內地全年經濟增長預測。

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巴克萊指，因內地第二季經濟增長疲弱，因此下調全年經濟增長預測，由3.3%下調至3.1%，惟保持下半年3.5%至4%預測增幅不變。 該行相信，7月疫情及房屋相關經濟活動收縮帶來的影響，會被財政刺激及強勁出口抵銷。

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該行認為，下半年內地零售及服務可望維持3.5%增長，製造業亦可望達到4%增長，一如6月份表現，對下半年迎來經濟復甦持較正面看法。

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記者：郭秀慧