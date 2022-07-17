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難得遇到好租客　日出康城業主減租一成吸客　租金回報僅2厘

股樓投資 16:03 2022/07/17

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不少人鍾情買樓收租，惟「好租客難求」。近期將軍澳日出康城OCEAN MARINI錄得一宗租賃成交，有三房業主因見租客背景佳，所以減租一成吸客，每月租金2.35萬元，享約2厘租金回報。

美聯物業黃家迎表示，OCEAN MARINI 1A座高層B室，實用面積813平方呎，三房一套間隔，景觀開揚，月租原叫價2.6萬元，終減至2.35萬元租出，減幅近一成，實用呎租約28.9元。

代理透露，業主認為租客背景理想，所以願意減租2,500元，即近一成。資料顯示，業主於2021年4月以1,409.6萬元購入上址，以月租2.35萬元計，租金回報約2厘。

【有相睇】業主拒減價 內地生2.7萬合租大埔老牌豪宅 租金高市價逾一成【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

OCEAN MARINI 日出康城 將軍澳 美聯物業 物業出租

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