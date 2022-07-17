【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人

▲ 沖繩縣觀光機構指2021年結婚旅行人數有回升，料年內可達1萬4千對新人。(資料圖片)

日本陸續重開旅遊，而本地遊亦開始復甦，南部沖繩縣一向是民眾旅遊結婚的勝地，當地觀光機構指2021年結婚旅行人數有回升，料年內可達1萬4千對新人。

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日本沖繩縣向來是民眾及國際旅客的旅遊結婚及渡假結婚勝地，雖然疫下大受影響，根據沖繩縣觀光振興課的調查，2021年錄得的渡假結婚新人有12,540對，比2020年增加36.1%（3328對）。雖然尚未回到2019年的水平，而受到國際旅遊入境限制，日本國民亦有增加到沖繩縣渡假結婚的傾向。

分析顯示在沖繩縣的旅遊結婚佔整體57%，而不舉行婚禮、僅到沖繩縣景點拍攝婚紗照則佔38%。有位於神戶市的婚禮籌備公司稱，看到婚禮需求持續回復，每年10至11月旺季的預約情況理想，最近的8月淡季亦有客人查詢。負責人表示，除了一般婚紗照外，在酒店、海邊、旅遊設施等地方拍攝休閒場景的「旅行婚紗照」計劃亦受歡迎，收到不少顧客查詢。由於社交限制，該企留意到新人會縮小婚禮規模，把預算用於婚紗照。

沖繩度假村婚禮協會稱，目標是在年內接待14,000對新人，由於疫情令日本民眾難到夏威夷等國外地方作旅遊結婚，希望把握沖繩旅遊結婚的需求。將於度假區恩納村成立新委員會，便於當地提供海灘婚紗照攝影服務，並計劃與宮古島市合作向縣外民眾推廣。

該協會事務局長上地明彦認為婚禮的經濟溢出效應很大，有新服務流行的話可令平均消費單價上升，協會將與商戶給作，提供新穎服務，增加行業的盈利能力。

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責任編輯:王浩賢