【全球通脹】傳瑞士央行9月再加息半厘 將告別負利率時代

全球多國正面臨數十年最嚴峻通脹，各國央行正迅速加息應對，今年上半年，全球央行加息次數達80次，為去年同期約7倍。現時利率仍處於負0.25%的瑞士，9月議息有機會告別負利率時代。

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瑞士央行上月將利率由2015年的負0.75%上調至負0.25%，為2007年9月以來首次加息。據外媒報道，瑞士央行計劃在9月22日貨幣政策上宣布加息至少0.5厘，令利率回復至0.25厘，若9月前通脹進一步上升，不排除將加息0.75厘的可能。

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記者：郭秀慧