【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬

市區樓價貴，要找600萬元以下放盤不易。今次利嘉閣推介的放盤為九龍灣得寶花園，屋苑最大賣點是樓價平，不乏600萬元以下的放盤，而且鄰近九龍灣地鐵站，落街已有大量小巴綫及巴士綫，交通方便，加上附近又有大型商場。

放盤單位為D座低層5室，實用面積381平方呎，現在叫價550萬元，可借九成按揭，首期僅55萬元。從圖片可見，單位有靚裝修，但位於位層。

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放盤單位 得寶花園D座低層5室（物業編號：BZ49155545） 實用面積 381平方呎 間隔 兩房 叫價 550萬元 賣點 交通方便

屋苑商場設有街市，超級市場，便利店，中西日式餐廳

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