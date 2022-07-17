【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬

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難得遇到好租客 日出康城業主減租一成吸客
市區樓價貴，要找600萬元以下放盤不易。今次利嘉閣推介的放盤為九龍灣得寶花園，屋苑最大賣點是樓價平，不乏600萬元以下的放盤，而且鄰近九龍灣地鐵站，落街已有大量小巴綫及巴士綫，交通方便，加上附近又有大型商場。
放盤單位為D座低層5室，實用面積381平方呎，現在叫價550萬元，可借九成按揭，首期僅55萬元。從圖片可見，單位有靚裝修，但位於位層。
|放盤單位
|得寶花園D座低層5室（物業編號：BZ49155545）
|實用面積
|381平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|550萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢