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【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬

股樓投資 15:35 2022/07/17

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市區樓價貴，要找600萬元以下放盤不易。今次利嘉閣推介的放盤為九龍灣得寶花園，屋苑最大賣點是樓價平，不乏600萬元以下的放盤，而且鄰近九龍灣地鐵站，落街已有大量小巴綫及巴士綫，交通方便，加上附近又有大型商場。

放盤單位為D座低層5室，實用面積381平方呎，現在叫價550萬元，可借九成按揭，首期僅55萬元。從圖片可見，單位有靚裝修，但位於位層。

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 得寶花園D座低層5室（物業編號：BZ49155545）
實用面積 381平方呎
間隔 兩房
叫價 550萬元
賣點
  • 交通方便
  • 屋苑商場設有街市，超級市場，便利店，中西日式餐廳

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3OdNF7z

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

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