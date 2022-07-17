北馬其頓與保加利亞達成協議 可展開入歐盟談判

北馬其頓宣布與保加利亞達成協議，將開展加入歐盟談判。該協議要求北馬其頓修改憲法，承認保加利亞人是當地少數族裔的地位。歐盟執委會主席馮德萊恩祝賀北馬其頓，指其國會通過協議為迅速啟動加入歐盟談判鋪平道路。

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北馬其頓國會上周六（16日）通過一項經法國斡旋的協議方案。北馬其頓國會共有120名議員，議案在68票支持，反對黨議員抵制投票並離席的情況下通過。北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）表示，將加快開展入歐程序，並指當局將於周二（19日）歐盟代表見面。

協議要求北馬其頓修改憲法，承認保加利亞為少數族裔，也不需保加利亞承認北馬其頓的語言。而保加利亞將不再阻止北馬其頓申請加入歐盟。

惟北馬其頓修憲需得三分之二的議員支持，國內最大反對黨VMRO-DPMNE黨魁Hristijan Mickoski一直反對協議，更表明不會支持修憲，指一切尚未結束。

保加利亞國會上月取消對北馬其頓加入歐盟談判的否決權， 也引發國内抗議活動及對政府的不信任投票。

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，北馬其頓國會通過投票為迅速開啟入歐談判鋪平道路。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對結果表示歡迎，指美國意識到達成協議背後的艱難，強調承認及尊重北馬其頓文化及語言。

北馬其頓已取得歐盟候選成員國資格17年，希臘及保加利亞先後阻止歐盟與北馬其頓進行入歐談判。

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責任編輯：李俊儀